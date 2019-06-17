Лобода прокомментировала свою ссору с Лазаревым

Певица хочет, чтобы ее коллега тоже высказался по этому поводу.

Обо всем исполнительница рассказала в прямом эфире в Instagram. Поклонники попросили Лободу объяснить, что произошло между ней и Лазаревым во время премии канала «МузТВ». Она сказала, что люди все разные и порой ведут себя очень странно, а также призвала Лазарева объяснить, что не так.

Напоминаем, что по сети гуляют слухи о конфликте между звездами. Он случился в начале июня – Лазарев и Лобода поссорились сразу после того, как исполнительнице вручили звание «лучшая исполнительница 2019 года». Лазарев якобы спросил, действительно ли она считает себя «самой крутой». После этого артисты отписались друг от друга в социальных сетях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что немецкое концертное агентство будет судиться с Лободой. Иск подразумевает взыскание с певицы материальной компенсации в размере нескольких десятков миллионов рублей за «причинение вреда деловой репутации и денежные убытки».