Немецкое концертное агенство будет судиться с Лободой

Лобода ситуацию не комментировала. Фото:
Лобода ситуацию не комментировала. Фото: "LOBODA | ЛОБОДА"/ ВКонтакте

На российскую певицу Светлану Лобода подали иск представители немецкого концертного агенства Berin Iglesias Art. Её обвиняют в срыве концертов.

Как сообщил руководитель Berin Iglesias Art Максим Берин, певица сорвала концерты в нескольких городах из-за нарушения графика турне, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что иск подразумевает взыскание с певицы материальной компенсации в размере нескольких десятков миллионов рублей за «причинение вреда деловой репутации и денежные убытки». Однако Максим Берин отказался сообщать точную сумму.

По словам организаторов, Лобода нарушила оговоренный график тура, что стало причиной больших убытков. Организатором пришлось переплачивать за аренду концертных площадок и автомобилей.

Немецкая компания Berin Art Management создана в 2003 году на территории Германии. На сегодняшний день компания является одной из ведущих в сфере организации концертов. Она являлась сопродюсером Евровидения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что убийство в петербургской коммуналке стало основой музыкального клипа (видео).

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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