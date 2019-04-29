Убийство в петербургской коммуналке стало основой музыкального клипа (видео)

Пользователи уже отреагировали на клип и высказали восторг. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=1YipEqxoHlI

Пользователи уже отреагировали на клип и высказали восторг. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=1YipEqxoHlI

Клип сняли Гарри Топор и The Hatters в преддверии выступлений в Москве и Петербурге.

В основе сюжета — настоящая драма. Матью маленькой девочки сажают в тюрьму, и она остается одна. Клип, который снят в преддверии концертов, сделан на одну из песен, которая вошла в мини-альбом рэпера «Визморианские хроники».

Обычная коммуналка Петербурга и социальная драма. Пьющие родители и маленькая девочка.

«Видел сырость, зимний Питер, слышал тихо, всхлипы сирот», — поет Топор.

В какой-то момент мужчина начинает видеть галлюцинации от выпитого и прибывший по вызову женщины полицейский его застрелил. Пользователи уже отреагировали на клип и высказали восторг. Правда, для некоторых он оказался слишком тяжелым и жестоким.

После этого, как водится, мать начинает стенать на груди убиенного, а маленькую девочку забирает опека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге скончался клипмейкер Киркорова и Распутиной Сергей Дубровский.