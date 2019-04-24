В Петербурге скончался клипмейкер Киркорова и Распутиной Сергей Дубровский

Создатель клипов для звезд российского шоу-бизнеса Сергей Дубровский скончался в своем доме в Петербурге во вторник, 23 апреля. Об этом в Facebook сообщил его коллега Сергей Кальварский.

По словам Кальварского, Сергей был очень талантливым, образованным и очень скромным человеком.

Пока причина смерти неизвестна. Похороны планируют провести на Пискарёвском кладбище.

Сергей Дубровский снимал видеоклипы для Филиппа Киркорова, Маши Распутиной, Владимира Преснякова, Натальи Ветлицкой, Игоря Николаева, Валерии, Жасмин и др. Также он работал в документалистике и был лауреатом многих международных фестивалей документального кино в США, Канаде и Франции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что российская актриса Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни. Зрители могут помнить Цывину по ролям в таких сериалах, как «Марш Турецкого», «Кадетство», «Нанолюбовь и «Полицейский с Рублевки».