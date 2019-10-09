Петербургским чиновникам станут больше платить

Петербургским чиновникам станут больше платить
Беглов уже подписал соответствующий документ. Фото: Baltphoto /Николай Овсянников

Александр Беглов подписал документ, согласно которому изменится расчетная единица и зарплата чиновников станет выше.

Стало известно, что поправки в закон «О расчетной единице» внес недавно избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Документ уже подписан главой города, по новым правилам расчетные единицы, а соответственно и реальные заработные платы для чиновников Петербурга поднимутся.

Так, к примеру, спикер Законодательного Собрания получает 60 расчетных единиц, а парламентарий города примерно 50-54. Внесенные в закон поправки распланировали и уточнили увеличение расчетных единиц на три года.

Теперь, начиная с 2020 года, рост сначала от 1355 достигнет 1410, а уже к 2022 количество 1525.

Ранее GazetaSPB сообщила о потерях, которые понесла Грузия после, после того, как были отменены и запрещены рейсы из России.

александр беглов санкт-петербург
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