Петербургским чиновникам станут больше платить

Александр Беглов подписал документ, согласно которому изменится расчетная единица и зарплата чиновников станет выше.

Стало известно, что поправки в закон «О расчетной единице» внес недавно избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Документ уже подписан главой города, по новым правилам расчетные единицы, а соответственно и реальные заработные платы для чиновников Петербурга поднимутся.

Так, к примеру, спикер Законодательного Собрания получает 60 расчетных единиц, а парламентарий города примерно 50-54. Внесенные в закон поправки распланировали и уточнили увеличение расчетных единиц на три года.

Теперь, начиная с 2020 года, рост сначала от 1355 достигнет 1410, а уже к 2022 количество 1525.

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