Грузия оценила потери от запрета на авиасообщение с Россией

В Тбилиси к такому не были готовы. Фото: Pixabay

В Тбилиси к такому не были готовы. Фото: Pixabay

Почти $113 миллионов страна потеряла после нанесения запрета на рейсы из России, а поток туристов уменьшился на 20%.

Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в беседе с журналистом телекомпании «Имеди» рассказала, какие потери понесла страна с начала конфликта с Россией.

Так, политик заявила, что в первые шесть месяцев после нанесения запрета на авиарейсы из России поток туристов продолжал расти. Поэтому власти рассчитывали, что в июле количество туристов достигнет огромного количества, но все пошло не так. Июль принес республике потери, достигающие $57 млн, август немногим меньше — $56 млн, поделилась Квривишвили.

Однако в сентябре турпоток снова начал увеличиваться, подметила она, но это не оправдание властям Грузии, также добавляет Квривишвили, ведь страна привыкла «видеть рост турпотока двухзначными цифрами».

Также Мариам Квривишвили рассказала, что первый месяц осени показал, что туристов из России стало на 20% меньше, что, по ее мнению, безусловно уже сказывается на государственной экономике.

Ранее GazetaSPB сообщила о готовности Грузии пойти на диалог с Россией.