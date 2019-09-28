Грузия готова идти на диалог с Россией

Появилась вероятность, что отношения с Грузией могут улучшиться. Фото: https://pixabay.com/

Появилась вероятность, что отношения с Грузией могут улучшиться. Фото: https://pixabay.com/

Мнение о необходимости диалога с Россией для разрешения конфликтной ситуации выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Встреча глав МИД России и Грузии состоялась 26 сентября в Нью-Йорке, в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Поскольку дипотношения между государствами разорваны, интересы обеих стран представляла Швейцария. Сегодня, 28 сентября, Саломе Зурабившвили прокомментировала этот разговор, отметив, что Грузия намерена использовать «путь дипломатии и переговоров» в отношениях с Россией. Также глава государства добавила, что в Грузии отсутствует русофобия.

Западные страны встретили подобные шаги со стороны обеих стран позитивно.

Дипломатические отношение Грузии и России были разорваны еще в 2008 году, после признания Россией суверенного положения Абхазии и Южной Осетии.

Ранее GazetaSPb сообщала о гражданине Грузии, второй раз пытающемся незаконно пересечь финскую границу.