Грузия готова идти на диалог с Россией

Грузия готова идти на диалог с Россией
Появилась вероятность, что отношения с Грузией могут улучшиться. Фото: https://pixabay.com/

Мнение о необходимости диалога с Россией для разрешения конфликтной ситуации выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Встреча глав МИД России и Грузии состоялась 26 сентября в Нью-Йорке, в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Поскольку дипотношения между государствами разорваны, интересы обеих стран представляла Швейцария. Сегодня, 28 сентября, Саломе Зурабившвили прокомментировала этот разговор, отметив, что Грузия намерена использовать «путь дипломатии и переговоров» в отношениях с Россией. Также глава государства добавила, что в Грузии отсутствует русофобия.

Западные страны встретили подобные шаги со стороны обеих стран позитивно.

Дипломатические отношение Грузии и России были разорваны еще в 2008 году, после признания Россией суверенного положения Абхазии и Южной Осетии.

Ранее GazetaSPb сообщала о гражданине Грузии, второй раз пытающемся незаконно пересечь финскую границу.

грузия дипломатическая встреча новости политика россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам рассказали как защититься от бешенства
«Дивный город» в «Гранд Каньоне» вновь открыли для ...
Грузия готова идти на диалог с Россией
В Ленобласти полицейские гнались за ворами бензина
Для зрителей финала ЛЧ-2021 запустят бесплатный транспорт
Euromoney признал сервис МКБ лучшим в 2019 году
Минкульт обсудит возможности уменьшения турпотока в Царском Селе
Перед Русским музеем появилась шоколадная копия картины Репина