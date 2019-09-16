Грузин второй раз попытался незаконно пересечь границу Финляндии

В субботу, 14 сентября, гражданина Грузии задержали за попытку незаконного пересечения российско-финской границы. В июне го также задержали на границе.

Гражданина Грузии задержали на КПП Брусничное (Нуйямаа) 14 сентября за попытку незаконного пересечения границы. Его подозревают в нарушении запрета на въезд в Финляндию.

Первую попытку попасть в Финляндию грузин предпринял в июне. Тогда он хотел пересечь границу через Иматру. После инцидента уездный суд Южной Карелии признал его виновным в нарушении запрета на въезд в страну, сообщает служба новостей Yle.

После того, как мужчину поймали, был проведен допрос, ходе которого гражданин Грузии признался, что ранее ему запретили въезд в Шенгенскую зону по причине отказа получении убежища в Германии.

Ранее GazetaSPb сообщала, что два друга из Финляндии получили по 5 лет колонии за дебош на Торфяновке.