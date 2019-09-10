Два друга из Финляндии получили по 5 лет колонии за дебош на Торфяновке

Два друга из Финляндии получили по 5 лет колонии за дебош на Торфяновке
Суд Выборга вынес приговор двоим гражданам Финляндии. Фото: pixabay

Суд Выборга вынес приговор двоим гражданам Финляндии, пытавшимся прорваться через границу на пропускном пункте «Торфяновка».

Все случилось еще в декабре 2017 года. Тогда выборгский таможенник для осмотра сел в машину, принадлежавшую гражданину Финляндии. Сразу после того, как он оказался в авто, водитель резко нажал на газ, снес шлагбаум и выехал за пределы пропускного пункта.

При этом пассажир пытался вытолкнуть сотрудника таможни из авто, а водитель угрожал ему пистолетом. После непродолжительной потасовки таможенник оказался на проезжей части, а автомобиль скрылся с места.

Приятелей, нарушивших закон, задержали. Спустя полтора года расследования, Выборгский суд вынес приговор. Каждому дали по пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Финляндии мошенник под видом девушки вымогал деньги у мужчин.

выборгская таможня торфяновка финская граница
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Два жителя Петербурга вылавливают из Невы монеты и отдают на благотворительность
Футболисты «золотого» состава «Зенита» спустя годы ...
Беглов рассказал о благоустроенных для отдыха парках и скверах Петербурга
Станции Кировско-Выборгской линии метро сделают доступнее для инвалидов
Долгострой «Светлана» будет сдан в конце 2019 года
В Ленобласти пропала женщина с двумя малолетними детьми
Два друга из Финляндии получили по 5 лет колонии за дебош на Торфяновке
Самолет не смог с первого раза приземлиться в Пулково