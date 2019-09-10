Два друга из Финляндии получили по 5 лет колонии за дебош на Торфяновке

Суд Выборга вынес приговор двоим гражданам Финляндии, пытавшимся прорваться через границу на пропускном пункте «Торфяновка».

Все случилось еще в декабре 2017 года. Тогда выборгский таможенник для осмотра сел в машину, принадлежавшую гражданину Финляндии. Сразу после того, как он оказался в авто, водитель резко нажал на газ, снес шлагбаум и выехал за пределы пропускного пункта.

При этом пассажир пытался вытолкнуть сотрудника таможни из авто, а водитель угрожал ему пистолетом. После непродолжительной потасовки таможенник оказался на проезжей части, а автомобиль скрылся с места.

Приятелей, нарушивших закон, задержали. Спустя полтора года расследования, Выборгский суд вынес приговор. Каждому дали по пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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