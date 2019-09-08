В Финляндии мошенник под видом девушки вымогал деньги у мужчин

Мошенник связывался с мужчинами на сайте знакомств с помощью выдуманного профиля. Фото: pixabay

Мошенник связывался с мужчинами на сайте знакомств с помощью выдуманного профиля. Фото: pixabay

Мошенник их региона Похъянмаа вымогал деньги с помощью профиля 18-летней девушки на сайте знакомств.

Уездный суд рассматривает дело жителя Вааса, его обвиняют в вымогательстве при отягчающих обстоятельствах, а также в ряде попыток вымогательства. Его могут посадить на три года. Об этом сообщает служба новостей Yle.

Как сообщается, в течение трех лет мошенник связывался с мужчинами на сайте знакомств с помощью выдуманного профиля, где он представлялся 18-летней девушкой. Наладив общение со своими жертвами, мошенник «признавался», что в несовершеннолетии и отправлял им различные фотографии.

Затем мужчина сообщал, что является родителем подростка и шантажировал мужчин под угрозой правосудия. Однажды подсудимый смог вынудить у жертвы 15 тысяч евро подобным образом.Отмечается, что злоумышленник смог или попытался развести на деньги 70 жителей Финляндии.

Ранее GazetaSPb сообщала, что двое финнов получили пять лет тюрьмы за нападение на таможенника.