Двое финнов получили пять лет тюрьмы за нападение на таможенника

Нападавшие проведут за решеткой по пять лет каждый. Фото: https://pixabay.com/

Нападавшие проведут за решеткой по пять лет каждый. Фото: https://pixabay.com/

Граждане Финляндии на высокой скорости пересекли границу России на микроавтобусе, из которого выбросили сотрудника таможни, угрожая ему оружием.

Финнам предъявили обвинения в применении насилия в отношении представителя власти. 27 декабря 2017 года преступники намеревались пересечь границу РФ и оказали сопротивление сотруднику таможенного пункта «Торфяновка», угрожая ему пистолетом и выбросив из машины на высокой скорости. Пострадавший получил легкие травмы.

Как сообщают «Невские новости», приговор суда составил пять лет отбывания наказания в колонии общего режима для каждого злоумышленника.

Наапоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о намерении Ленобласти и Финляндии объединиться для защиты Финского залива от загрязнений. В частности, в Выборге должны построить новую систему водоотведения и водоснабжения, которая уменьшит количество выбросов в воды Финского залива.