Ленобласть и Финляндия объединятся для защиты Финского залива от загрязнений

Строительство централизованной систем водоотведения пройдет в Выборге и в парке Монрепо. Фото: pixabay

Строительство централизованной систем водоотведения пройдет в Выборге и в парке Монрепо. Фото: pixabay

В Выборге намереваются построить новую систему водоотведения и водоснабжения, которая уменьшит количество выбросов в воды Финского залива.

В ходе заседания в Выборге специалисты ГУП «Леноблводоканал» и финского Регионального экологического бюро из Лаппеэнранты обсудили рабочий график, а также наметили цели и задачи, необходимые для выполнения проекта в рамках программы «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020.

Реализация проекта по строительству централизованной систем водоотведения в Выборге и в парке Монрепо поспособствует уменьшению количества выбросов в Финский залив.

Работы над проектом, стоимость которого 3,5 млн евро, начались в мае 2019 года. Перед специалистами стоит задача проложить 3,5 км канализационных сетей и создать водовод протяженностью 558,5 м. Работы планируется окончить в конце следующего года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что эксперты назвали причины обмеления Финского залива.