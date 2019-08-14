Эксперты назвали причины обмеления Финского залива

Эксперты назвали причины обмеления Финского залива
Финский залив обмелел почти на 10 см. Фото: Pixabay

Дожди не играю ключевую роль.

Специалисты и Санкт-Петербургского политехнического университета изучили вопрос и рассказали свои выводы. По мнению исследователей снижение уровня воды произошло не из-за отсутствия дождей, а связано с комплексом других факторов. Piter.TV сообщает, что после серии сильных ливней вода все же опустилась на 5 см.

Давление, направленность ветра и многое другое, — перемена в одном или нескольких из этих показателей и повлияла на состояние водоема.

Кроме того, ученые опровергли версию о пагубном влиянии а уровень воды в заливе сооружений, построенных в Кронштадте.

Ранее GazetaSPB сообщила о пригодных для купания водоемах Ленобласти.

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Эксперты назвали причины обмеления Финского залива
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