Эксперты назвали причины обмеления Финского залива

Дожди не играю ключевую роль.

Специалисты и Санкт-Петербургского политехнического университета изучили вопрос и рассказали свои выводы. По мнению исследователей снижение уровня воды произошло не из-за отсутствия дождей, а связано с комплексом других факторов. Piter.TV сообщает, что после серии сильных ливней вода все же опустилась на 5 см.

Давление, направленность ветра и многое другое, — перемена в одном или нескольких из этих показателей и повлияла на состояние водоема.

Кроме того, ученые опровергли версию о пагубном влиянии а уровень воды в заливе сооружений, построенных в Кронштадте.

Ранее GazetaSPB сообщила о пригодных для купания водоемах Ленобласти.