Названы водоемы Ленобласти, пригодные для купания

Названы водоемы Ленобласти, пригодные для купания
Безопасность водоемов подтверждена исследованиями. Фото: Pixabay

Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте список мест, которые являются пригодными для купания. Речь идет о водоемах, расположенных в Ленинградской области.

Для составления разрешенного списка специалисты проводили лабораторные исследования, в ходе которых проверялось качество воды.

В августе ещё предвидятся теплые дни, которые можно провести в следующих водоемах:

  • Бокситогорский район: озеро Павловское (город Бокситогорск);
  • Волосовский район: озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Большой Сабск);
  • Всеволожский район: озеро Лемболовское (станция Лемболово), озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»);
  • Кингисеппский район: Финский залив (деревня Выбье);
  • Киришский район: озеро Светлое (город поселок Будогощь);
  • Лужский район: озеро Омчино (город Луга);
  • Приозерский район: озеро Отрадное (поселок Плодовое), озеро Раздолинское (поселок Сосново).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградском зоопарке закончился конкурс на выбор имени детеныша макаки.

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