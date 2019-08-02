Названы водоемы Ленобласти, пригодные для купания

Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте список мест, которые являются пригодными для купания. Речь идет о водоемах, расположенных в Ленинградской области.

Для составления разрешенного списка специалисты проводили лабораторные исследования, в ходе которых проверялось качество воды.

В августе ещё предвидятся теплые дни, которые можно провести в следующих водоемах:

Бокситогорский район: озеро Павловское (город Бокситогорск);

Волосовский район: озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Большой Сабск);

Всеволожский район: озеро Лемболовское (станция Лемболово), озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»);

Кингисеппский район: Финский залив (деревня Выбье);

Выбье); Киришский район: озеро Светлое (город поселок Будогощь);

Лужский район: озеро Омчино (город Луга);

Омчино (город Луга); Приозерский район: озеро Отрадное (поселок Плодовое), озеро Раздолинское (поселок Сосново).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградском зоопарке закончился конкурс на выбор имени детеныша макаки.