Названы водоемы Ленобласти, пригодные для купания

Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте список мест, которые являются пригодными для купания. Речь идет о водоемах, расположенных в Ленинградской области.
Для составления разрешенного списка специалисты проводили лабораторные исследования, в ходе которых проверялось качество воды.
В августе ещё предвидятся теплые дни, которые можно провести в следующих водоемах:
- Бокситогорский район: озеро Павловское (город Бокситогорск);
- Волосовский район: озеро Донцо (деревня Донцо), река Луга (деревня Большой Сабск);
- Всеволожский район: озеро Лемболовское (станция Лемболово), озеро Медное (МО «Юкковское сельское поселение»);
- Кингисеппский район: Финский залив (деревня Выбье);
- Киришский район: озеро Светлое (город поселок Будогощь);
- Лужский район: озеро Омчино (город Луга);
- Приозерский район: озеро Отрадное (поселок Плодовое), озеро Раздолинское (поселок Сосново).
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградском зоопарке закончился конкурс на выбор имени детеныша макаки.