В Ленинградском зоопарке закончился конкурс на выбор имени детеныша макаки

В Ленинградском зоопарке закончился конкурс на выбор имени детеныша макаки
Детеныш макаки в Ленинградском зоопарке. Фото: Instagram

Победитель конкурса получит памятные сувенирные подарки, а также приглашение на посещение Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге.

Сотрудники Ленинградского зоопарка подвели итоги конкурса, где горожанам было предложено подобрать наиболее подходящее имя для самки детеныша черной макаки. Малышка родилась 3 мая.

В конкурсе победила кличка Ная. Имя предложила Светлана, которая получит обещанные подарки. Об этом сообщается в официальном сообществе Ленинградского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в рамках конкурса пришло около 3,5 тысяч различных вариантов имен. Самым популярным стало имя Майя. Вероятно, это связано с месяцем рождения макаки. Несколько петербуржцев предлагали дать детенышу имена великих людей, например, Елизавета II или Фрида.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на выборгской «Аллее Славы» появились звёзды Дмитрия Нагиева и Али Хамраева.

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