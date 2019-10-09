Депутаты Госдумы прекратят посещать США после инцидента с допросом Юмашевой

Депутаты Госдумы временно перестанут посещать в США после инцидента с допросом Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

«В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены»,— сообщила советник по связям со СМИ председателя Государственной думы Анастасия Кашеварова. в своем Telegram-канале.

Она отметила, что визиты российских депутатов приостановлены до получения от американской стороны объяснений причин задержания Юмашевой.

Напомним, 6 октября депутат Госдумы Инга Юмашева прибыла в Нью-Йорк с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс». Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорку российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил. Посольство РФ в США направило Госдепу ноту протеста из-за допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на заседании в Совета по безопасности ООН, которое состоялось в четверг 22 августа в Нью-Йорке дипломаты из России и США вступили в горячую дискуссии о гонке вооружений и угрозе ядерной войны.