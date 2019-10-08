Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка
Депутат Госдумы Инга Юмашева. Фото : Комитет Государственной Думы по Международным Делам

Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала допрос ФБР в аэропорту Нью-Йорка.

Она отметила, что нужно разделять американский народ и власти, которые пытаются «набрать очки» на российской теме.

При этом российский депутат добавила, что российские политики «не должны обижаться, бояться и поддаваться на такого рода провокации».

Напомним, 6 октября депутат Госдумы Инга Юмашева прибыла в Нью-Йорк с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс». Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорку российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил. Посольство РФ в США направило Госдепу ноту протеста из-за допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке.

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