В Невском районе задержали пьяного водителя «Яндекс.Такси» без прав

Вечером 9 октября сотрудники ГИБДД остановили водителя такси за странное вождение в Невском районе Петербурга.

Правоохранители остановили водителя «Яндекс.Такси» возле дома 31 по Октябрьской набережной. В ходе проверки сотрудники ГИБДД обнаружили, что водитель находится в нетрезвом виде, а при себе имеет чужие поддельные права, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

Оказалось, что задержанный гражданин является 28-летним жителем Ленобласти. Он находился в автомобиле марки KIA с брендом «Яндекс.Такси».

В прошлом году задержанного лишили водительских прав на полтора года за отказ в прохождении медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение.

Правоохранители составили административный протокол в отношении водителя за отказ пройти освидетельствование. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пассажирка такси пострадала от маневра водителя без российских прав в Пушкине.