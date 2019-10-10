Полный переход на цифровое ТВ произойдет 14 октября в Ленобласти

Полный переход на цифровое ТВ произойдет 14 октября в Ленобласти
На сегодняшний день цифровое телевидение доступно 99,4% жителей Ленобласти. Фото: unsplash

В понедельник, 14 октября, в Ленинградской области отключат аналоговое вещание федеральных каналов. Финальный этап отключения аналогового вещания завершится в этот день. На цифровое эфирное телевидение перейдут еще в ряде регионов страны.

Сейчас в Ленобласти пожилым людям и ветеранам помогают в подключении цифрового ТВ. Этим занимаются несколько сотен обученных добровольцев. Граждан также консультируют специалисты региональной горячей линии, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что на сегодняшний день цифровое телевидение доступно 99,4% жителей Ленобласти.

Отдельные льготные категории граждан могут рассчитывать на получение единовременной денежной компенсации на приобретение необходимых антенн и приставок в размере до трех тысяч рублей. На эти цели из бюджета выделили 34,1 миллиона рублей. Компенсации можно получить до 31 декабря этого года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что все меньше россиян доверяют телевидению.

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