Все меньше россиян доверяют телевидению

В России число жителей, которые доверяют телевидению становится все меньше. За десять лет их число снизились с 79% до 54%. При этом информацию от телевидения получают также меньше людей.

Согласно информации сайта «Лавада-центр», показатель людей получающих информацию из ТВ снизился с 94% до 72%. Однако, телевидение все еще остается основным источником информации для граждан России. Большая часть населения узнают последние новости от телеканалов «Россия 1» и «Первый канал». Но и их популярность снизилась за год более чем на 10%.

Реже всего предпочитают получать информацию по телевидению молодое поколение до 25 лет, их только 42%. Больше всего любителей ТВ среди людей 65 лет, их процент доходит до 93.

Также известно, что 32% граждан получают информацию в интернете, 34% в соцсетях и около трети опрошенных смотрят видеоблоги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за цифровое телевидение платить не нужно.