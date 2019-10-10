Катий презентовал военную летающую тарелку

Видео и фото с необычным изобретением заполонили интернет. Фото: Twitter

Видео и фото с необычным изобретением заполонили интернет. Фото: Twitter

Госкорпорация авипромышленности КНР продемонстрировала новое изобретение на крупнейшей выставке вертолетов в Китае China Helicopter Exposition.

Боевой вертолет назвали «Супервеликая Белая акула. Если верить заявленным на выставочном стенде характеристикам, летательное устройство вместит не более двух человек экипажа, весит 3 тысячи 500 килограммов, а размер ротера составляет 4,5 метра.

Сообщается, что вертолет, напоминающий летающую тарелку, сможет разогнаться до 650 километров в час. Также разработчики заявили, что новая боевая машина ничем не хуже современных AH-64, «Апач», CH-53 и других.

Ранее GaztaSPB сообщила о новом способе борьбы с дронами, который разработал Ростех.