Ростех разработал способ бороться с дронами

Государственная корпорация «Ростехнологии» спроектировала станцию радиоподсвета цели, она способна зафиксировать дроны с расстояния, достигающего 7,5 километров.

Пресс-служба госкорпорации сообщила, что специалистам удалось разработать новый способ, который гарантировано поможет обезопаситься от беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что старые способы и методы радиолокации больше не могут обеспечить полностью точное и достоверное обнаружение БЛА, но теперь эта проблема решена.

Разработками занимался холдинг «Росэлектроника», который входит в состав Ростеха.

Новая изобретение включает в себя емкую многоканальную радиолакационную станцию Ка-диапозона, поворотное устройство и позволят совершать обзор любого направления, сообщает ТАСС.

Олег Евтушенко также рассказал, что дроны представляют серьезную опасность: могут вести скрытые наблюдения, разведку, переносить взрывчатые вещества и быть способом нападения.

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