Нобелевская премия по литературе вручена Петеру Хандке и Ольге Токарчук

Кроме награждения за 2019 года, также вручили несостоявшуюся премию прошлого года.

Стали известны лауреаты Нобелевской премии 2019 по литературе. Ими стали двое: австралийский писатель Петер Хандке и польская писательница Ольга Токарчук.

Петер Хандке получил награду за «важную работу, которая с языковой изобретательностью исследовала границы и особенности человеческого существования».

Ольга Токарчук стала лауреаткой несостоявшейся премии по литературе 2018 года. Ей вручили награду с такими словами: «за нарративное воображение, с энциклопедической страстью представившее пересечение границ как форму жизни».

Победителей назвали на торжественной церемонии в Стокгольме, там располагается Шведская королевская академия наук, члены которой и присуждают премию ежегодно.

Напомним, что в прошлом 2018 году Нобелевская премия по литературе была отменена сразу по нескольким причинам, среди которых досрочное оглашение списка кандидатов и скандал с супругом одного из членов академии.

Ранее GazetaSPB сообщила имена лауреатов Нобелевской премии 2019 по химии.