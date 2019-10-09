Разработчики литийионных батарей получили Нобелевку по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии в этом году стали ученые, которые разработали литийионные батареи: Джон Гуденаф, Стенли Уиттенгхем и Акира Йошино.

На церемонии награждения лауреатов Нобелевской премии 10 декабря, в день смерти Альберта Эйнштейна, в Стокгольме награждение в области химии получат трое ученых, авторов литийионных батарей, каждый изобретатель получит по 9 млн шведских крон, эта сумма превышает $900 тысяч.

В Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук рассказали, что очень легкие, способные перезаряжаться и мощные батареи и сейчас применяются повсюду: смартфонах, переносных компьютерах, электрокарах. А также они способны сохранить огромное количество энергии из возобновляемых энергетических источников — солнца и ветра.

Напомним, что Нобелевская премия является одной из самых престижных международных наград за выдающиеся научные открытия, изобретения и вклад в культуру, она была основана в 1901 году.

Ранее GazetaSPB сообщила о лауреатах Нобелевской премии по физике в 2019 году.