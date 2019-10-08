Нобелевскую премию по физике получили трое ученых

Нобелевскую премию по физике получили трое ученых
Названы лауреаты Нобелевской премии 2019. Фото: Pixabay

Исследователь-теоретик и первооткрыватели экзопланеты в этом году стали обладателями знаменитой награды за научные достижения.

Сегодня широкой публике огласили новых лауреатов Нобелевской премии 2019 года. Так, в области физики награждены канадец Джим Пиблз, и физики из Швейцарии, Дидье Келоз и Мишель Майор, сообщается на официальной страничке в мероприятия в Twitter.

Дидье Келоз и Мишель Майор совершили открытие экзопланеты, которая расположилась на орбите звезды, похожей на Солнце. Пиплз, теоретик-космолог, получил награду за «теоретические открытия в физической космологии»

Ученый Джим Пиблз несколько десятилетий работал над теорией, которая теперь легла в основу современного видения истории Вселенной, сообщили в комитете Нобелевской премии. Если быть точнее, великий физик исследовал и воссоздавал модель Большого взрыва.

Келоз и Майор исследовали галактику в поисках новых миров. Исследователи нашли первую планету вне Солнечной системы в 1995 году, она вращается вокруг звезды 51 Пегаса.

Напомним, что лауреатам вручается Нобелевская премия в размере 9 миллионов шведских крон (918 тысяч долларов).

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