Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina

Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina
Компания анонсировала выпуск новой системы. Фото: Pixabay

Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.

Сегодня компания официально представила новую операционную систему для компьютеров линейки Mac.

Устройства с этой операционной системой получат обновленные приложения Apple Podcast, Apple TV и Apple Music. Эти три приложения заменят всем привычный iTunes — появляется разделение по тематикам.

Кроме того, у iPad появится новая функция — Sidecar, она позволит использовать это устройство как второй дисплей или для ввода текста и других данных, используя приложение Apple Pencil.

Также в новой macOS Catalina появляется функция Mac Catalyst упростит создание новых приложений частным независимым разработчикам.

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Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina