Самая дорогая квартира в Петербурге стоит 650 млн рублей

Она расположена на первом этаже семиэтажного дома, имеет два уровня, семь комнат и эксклюзивным дизайном всех комнат. Жилье, площадью 539 м2, обставлено атикварной еропейской мебелью и полностью оборудовано современной бытовой техникой. Хозяин квартиры хочет продать ее фактически за десять миллионов долларов. Такие данные приводят эксперты сервиса «Авито Недвижимость», которые изучили рынок вторичной недвижимости в Петербурге.

На втором месте в обзоре дорогой вторички в Северной Столице jот Авито квартира в 502 квадратных метра, расположенная в элитном клубном доме в центре Петербурга. Квартира имеет собственный лифт для автомобиля, терассу и стометровую гостиную со стеклянной стеной. Также эта квартира имеет спортивный зал с выходом на терассу. На втором уровне этой «элитки» приватная зона: спальня с камином и гардеробной, а также пара гостевых комнат. Квартиру оценили в 118 млн рублей. В цену входят также места на подземном паркинге.

Красивый вид обещают из двухуровневой квартиры между Невой и Таврическим садом. Она имеет черновую отделку и свободную планировку с панорамным остеклением, откуда открывается вид на Неву. Квартиру оценили в 118 млн рублей.Пятикомнатное жилье на Крестовском острове площадью в 443 квадратных метра оценили в 579 млн рублей. Окна квартиры выходят на некий пруд, сам дом круглосуточно охраняют, он имеет во вдоре «сад камней» с подогреваемой площадкой и зоной отдыха. Квартира имеет ремонт в стиле Art Deco.

Автолифты в Петербурге популярны среди элиты. В лофт-квартире, расположенной в самом центре Петербурга есть свой автолифт, который поднимает авто владельца прямо в гараж, расположенный в самой квартире. Лофт имеет площадь 440 квадратных метров, потолки высотой шесть метров, камин, террасу и прочие прелести богатой жизни. Продавец квартиры обещает, что Эрмитаж, Русский Музей, летний сад и т .д. находятся буквально в нескольких шагах от этого элитного жилья.

В Петербурге продолжает дорожать жилье, хотя к концу 2019 года ожидается стабилизация цен, не исключено что они немного снизятся. Это связывают с возможным снижением стоимости ипотеки, а также нормализацией рынка недвижимости, который «трясло» в связи с вступлением в силу закона об «экскроу-счетах».

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