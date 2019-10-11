В Конго разбился военный Aн-72 с россиянами на борту

В Конго разбился военный Aн-72 с россиянами на борту
Причины крушения выясняются. Фото: Pixabay

Военный самолет потерпел крушение в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК), на борту находились сотрудники администрации президента.

Сегодня, 11 октября, на территории восточной части Демократической Республики Конго сначала пропал с радаров, затем выяснилось, что произошла авиакатастрофа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на военный источники, на борту самолета мог находиться личный водитель президента и сотрудники службы безопасности.

Самолет совершал маршрут из города Гома в столицу ДРК Киншасу. Через 59 минут после вылета связь с бортом прервалась.

Также стало известно, что посольство России подтвердило, что на борту судна находились граждане Российской Федерации. Личности погибших пока не установлены.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Сбербанк отменит комиссию на межрегиональные переводы.

авиакатастрофа
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