Сбербанк отменит комиссию за перевод на карту другого региона

Руководитель Сбербанка Герман Греф принял решение отменить комиссию для межрегиональных переводов.
Вплоть до сегодняшнего дня все обладатели карт Сбербанк были вынуждены оплачивать комиссию размером от 1% до 1,5% при переводе с одного региона на карту, оформленную в другом регионе.
Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев жестко заявил, что подобные условия являются пережитком прошлого и должны быть отменены в 2020 году.
Герман Греф заявил, что потребуется время на отмену так называемого «банковского роуминга», что нужно разработать определенную систему.
По данным Интерфакс со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, уже существует законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц в рамках одного банка.
Ранее GazetaSPB сообщила, что Центробанк назвал преимущества наличных денег.