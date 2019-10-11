Сбербанк отменит комиссию за перевод на карту другого региона

Сбербанк отменит комиссию за перевод на карту другого региона
Герман Греф. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Руководитель Сбербанка Герман Греф принял решение отменить комиссию для межрегиональных переводов.

Вплоть до сегодняшнего дня все обладатели карт Сбербанк были вынуждены оплачивать комиссию размером от 1% до 1,5% при переводе с одного региона на карту, оформленную в другом регионе.

Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев жестко заявил, что подобные условия являются пережитком прошлого и должны быть отменены в 2020 году.

Герман Греф заявил, что потребуется время на отмену так называемого «банковского роуминга», что нужно разработать определенную систему.

По данным Интерфакс со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, уже существует законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц в рамках одного банка.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Центробанк назвал преимущества наличных денег.

Герман Греф сбербанк
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