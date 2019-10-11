Центробанк назвал плюсы наличных денег

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что несмотря на удобство новых технологий, наличные деньги не исчезнут.

Эльвира Набиулина заявила, что оплата при помощи банковских карт удобна заграницей, а также выразила свои сомнения по отношению к эффективности биометрического эквайринга (способ расчета без помощи карты или смартфона). Она подчеркнула, что слабо представляет то, как страны будут обмениваться между собой биометрическими данными.

Кроме того, политик отметила несколько причин, по которым россияне продолжают хранить сбережения в виде наличных денег и расплачиваться с их помощью.

Так, первая причина, по ее словам, — желание сохранить анонимность. Вторая — недоверие к устойчивости финансовых институтов. Ведь, как подчеркнула Набиулина, «проблемы с банками все равно случаются».

Ранее GazetaSPB сообщила, что Королевский монетный двор Великобритании выпустил первую в мире банковскую карту из чистого золота.