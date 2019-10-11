Золотую банковскую карточку впервые выпустили в Британии

Золотую банковскую карточку впервые выпустили в Британии
Причиной стала тяга людей к роскошным платежным средствам. Фото: Pixabay

Королевский монетный двор Великобритании выпустил первую в мире банковскую карту из чистого золота.

Банковская карта оценена в 18,75 тысяч фунтов, состоит из 18-каратного золота, в стоимость не входит оплата индивидуального дизайна, сообщает издание Daily Mail.

Исполнительный директор Королевского монетного двора Великобритании Энн Джессоп объяснил, что необычную карту решили выпустить из-за того, что среди людей становятся очень популярными «роскошные платежные средства».

Королевский монетный двор Великобритании начал свою историю еще в 886 году, тогда он располагался в замке Тауэр. Позднее он был переведен в здание аббатства Святой Марии, а в 1968 году в Ллантрисант. А в 2009 году был преобразован в компанию Royal Mint Ltd., она принадлежит Королевскому казначейству.

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