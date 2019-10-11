Японию настигнет сильнейший за последние 60 лет тайфун

Метеорологи выявили, что на Японию надвигается тайфун «Хагибис». Его сила сопоставима с тайфуном «Ида», который обрушился на Японию в 1958 году.

Метеорологическое агенство Японии сообщило, что вечером 11 октября страну настигнет сильнейший природный катаклизм — тайфун «Хагибис». Первыми его встретят регионы Токай и Канто, сообщают эксперты, а затем он продвинется на северо-восток к региону Тохоку.

Прогнозируются сильные потоки ветра 12 и 13 октября, а также сильнейшие дожди.

Специалисты из метеорологического агенства сравнили надвигающееся бедствие с тайфуном «Ида» («Каногава»), который обрушился на Японию 61 год назад, в 1958. Сильнейшие наводнения в тот год унесли жизни более 1,2 тысяч человек.

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