Роскомнадзор заявил, что Sony PlayStation наплевать на россиян

Роскомнадзор заявил, что Sony PlayStation наплевать на россиян
Сейчас сервис вновь доступен без преград. Фото: Pixabay

Такое мнение высказал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

На встрече руководителей Роскомнадзора и студентов-первокурсников из технических московских вузов 8 октября обсуждались разные вопросы, в том числе и блокировка Telegram.

Масштабная блокировка сервиса произошла в 2018 году, тогда борьба Роскомнадзора с Telegram отразилась и на многих других сервисах, они также были заблокированы. Под горячую руку попал и геймерский PlayStation Network. На встрече со студентами Жаров ответил на вопросы по этому делу.

В своем ответе руководитель Роскомнадзора рассказал, что ведомство пыталось связаться со всеми компаниями, которые находились в тех облачных сервисах, которыми пользовался Telegram. В свою очередь в PlayStation, по словам политика, проигнорировали обращение. Поэтому он считает, что «PlayStation на пользователей в Российской Федерации наплевать».

Напомним, что PlayStaion Network находился в блокировке почти два месяца.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Саратове найдено тело пропавшей 9-летней девочки.

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