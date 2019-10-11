Найдена мертвой пропавшая 9-летняя девочка, задержан подозреваемый

Вечером 10 октября был задержан подозреваемый, он сознался в убийстве.

Неподалеку от дома, где жила девочка, в гаражном комплексе, найдено тело пропавшей 9-летней девочки. Волонтеры искали ее больше суток.

Известно, что полиция задержала подозреваемого, изучив базу ранее судимых. Задержанный мужчина признался в совершении убийства и, как сообщается, сам рассказал, где спрятано тело ребенка.

Сегодня ночью с 10 октября на 11 октября у гаражного комплекса, где было найдено тело и у отдела полиции собрались несколько сотен местных жителей, по словам очевидцев происходящего, сообщили на портале «ЧП Саратов».

Горожане требовали выдам им подозреваемого, а также выкрикивали заявления о том, что полиция ничего не может для них сделать.

Задержанный объяснил органам, что убил девочку на почве гнева — она дала грубый ответ на его вопрос. Мужчина уже привлекался к ответственности за сексуальное насилие.

Ранее GazetaSPB сообщила, что на 11 лет осудили водителя, который намеренно наехал на группу людей.