На 11 лет осудили водителя, который намеренно наехал на группу людей

Расследование началось еще в 2017 году, теперь суд окончен, 22 летний водитель осужден на 11 лет колонии строго режима.

Петербуржец Никита Литвинов приговорен к 11-летнему тюремному заключению в колонии строго режима, суд объявил его виновным в убийстве, а орудие преступления, автомобиль BMW, теперь является собственностью государства.

Прошло почти два года с момента происшествия: 15 октября 2017 года стал участником пьяного ночного конфликта между двумя компаниями. «Домашний и добрый», как говорили о нем родственники, Никита Литвинов решил разнять драку и помочь «своим».

Он сел в свой новый автомобиль BMW, хоть и был достаточно пьян, разогнался и въехал в толпу. Однако вместо того, чтобы разбежаться по сторонам, участники драки угодили к нему под колеса. Причем не «чужие», а «свои» — Литвинов насмерть задавил своего приятеля, еще один получил легкие травмы.

Суд взвесил все данные и решил, что подсудимый был пьян, но в состоянии аффекта не находился, полностью контролировал себя.

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