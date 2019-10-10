Справедливвопросы подали в суд на избирательную комиссию

Партия требует признать бездействие петербургской избирательной комиссии незаконным.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге направило в суд иск против Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Главное требование: признать бездействие ведомства незаконным.

Под бездействием представители партии подразумевают отказ комиссии предоставить видеозаписи с мест голосования в период с 20 часов вечера 8 сентября по 6 часов утра 9 сентября. Именно это, по мнению партии, позволило нарушителям скрыть факт фальсификации на 23-х избирательных участках: в МО Юнтолово, Коломяги, Озеро Долгое и МО №65.

В суде Справедливвопросы намерены добиться отмены результатов голосования на перечисленных участках, так как считают их сфальсифицированными, сообщила GazetaSPB пресс-служба партии. А также обязать СПбИК предоставить видеозаписи в течение дня с момента принятия судебного решения по этому делу.

Ранее GazetaSPB сообщила, что СПбГУ не намерен отказываться от исторических зданий в центре Петербурга.