СПбГУ не отдаст исторические здания в центре города

В новом студгородке будут общежития, спортивный стадион, каток, бассейн, разноплановый медицинский комплекс, его общая территория составит порядка 150 гектаров.

Уже представлен проект нового студгородка, он расположится в городе Пушкин. Причиной такого решения стала сильная разобщенность отдельных корпусов университета. Так, между некоторыми из них расстояние достигает 50 километров.

Однако проректор университета по экономическому развития заявил, что университет не намерен отказываться от исторических зданий в центре города.

Студенты, живущие в петродворцовом комплексе порой проводя в дороге до университета почти три часа.

Также среди проблем, вызванных отдаленностью корпусов друг от друга, как сообщили депутаты, трудности в появлении междисциплинарных исследований и мероприятий.

Новый кампус будет расположен в Пушкине и доступен для посещения не только студентам СПбГУ, но и всем желающим. Добраться до него можно будет двумя способами: по железно-дорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург с остановкой неподалеку или на скоростном трамвае со следованием Купчино — Шушары — Славянка.

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