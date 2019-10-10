Пенсионеров освободят от налога на транспорт

Комитет финансов Санкт-Петербурга принял решение внести поправки в некоторые нормативно-правовые акты, касающиеся Петербурга.
В Смольном обсудили и решили освободить пенсионеров от уплаты налога на транспорт. Проект с поправками можно целиком прочесть на портале администрации города.
Предлагается освободить от транспортных налоговых выплат граждан России, находящихся в пенсионном возрасте: женщин начиная с 55 лет, а мужчин с 60 лет.
Россияне этого возраста считаются пенсионерами, а именно теми, кому до выхода на пенсию осталось 5 лет.
Напомним, что в 2018 году вступил в силу новый закон, увеличивающий возраст, в котором россияне смогут уйти на пенсию. Так, женщина теперь смогут позволить себе пенсионные выплаты в 60, а мужчины в 65 лет.
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