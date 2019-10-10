Пенсионеров освободят от налога на транспорт

Освобождаются люди, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Освобождаются люди, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Комитет финансов Санкт-Петербурга принял решение внести поправки в некоторые нормативно-правовые акты, касающиеся Петербурга.

В Смольном обсудили и решили освободить пенсионеров от уплаты налога на транспорт. Проект с поправками можно целиком прочесть на портале администрации города.

Предлагается освободить от транспортных налоговых выплат граждан России, находящихся в пенсионном возрасте: женщин начиная с 55 лет, а мужчин с 60 лет.

Россияне этого возраста считаются пенсионерами, а именно теми, кому до выхода на пенсию осталось 5 лет.

Напомним, что в 2018 году вступил в силу новый закон, увеличивающий возраст, в котором россияне смогут уйти на пенсию. Так, женщина теперь смогут позволить себе пенсионные выплаты в 60, а мужчины в 65 лет.

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