Памфилова поделилась деталями закрытого разговора с Путиным

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что главной темой стало более плотное взаимодействие Центризбиркома с правоохранительными органами.

Вчера вечером 9 октября состоялась беседа главы ЦИК Эллы Памфиловой и президента России Владимира Путина. На первой половине встречи разрешалось присутствие СМИ, вторая ее половина прошла в формате с глазу на глаз.

Затем глава ЦИК частично поделилась деталями закрытой части. Так, по ее словам главной темой стало более плотное сотрудничество Центральной избирательной комиссии с правоохранительными органами. Это необходимо. по словам Памфиловой, для получения информации о судимостях как членов комиссии, так и кандидатов.

Также она отметила, что главная задача сейчас — улучшить и исправить работу комиссии, а с главой государства обсуждались пути решения сложившейся на муниципальном уровне ситуации.

Элла Памфилова подчеркнула, что заговорила о неотвратимой ответственности за нарушения и фальсификацию голосов на выборах. Как она заявила, президент «с большим пониманием отнесся к этой нашей озабоченности».

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