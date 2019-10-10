Конкуренции в Петербурге практически нет, считают участники конференции УФАС

Кадр из видео-трансляции конференции. Фото: официальное сообщество "Санкт-Петербургское УФАС России" в социальной сети ВКонтакте

Кадр из видео-трансляции конференции. Фото: официальное сообщество "Санкт-Петербургское УФАС России" в социальной сети ВКонтакте

Егор Мушкетов: государственные предприятия занимаются арендным бизнесом — это же маразм.

Уровень и качество конкуренции в Санкт-Петербурге не улучшается, к таким выводам пришли участники прошедшей сегодня конференции Управления федеральной монопольной службы (УФАС), она состоялась сегодня, 10 октября.

Заместитель руководителя Санкт-Петербургского УФАС выразил особенно негативное мнение насчет конкурентной среды города, заявив в том числе, что «все достаточно плохо».

В свою очередь руководитель УФАС Вадим Владимиров высказался, что в городе игнорируется национальный план по развитию конкуренции, а власти привыкли решать все вопросы через образование новых ГУПов (Государственное унитарное предприятие).

Также по данным анализа организации существующие многочисленные ГУПы и МУПы (Муниципальные унитарные предприятия) вызывают монополизацию бизнеса в некоторых сферах, например, в строительстве.

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