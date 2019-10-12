Комиссия по ценным бумагам США подала иск о недопущении ICO Telegram Group

Власти США добились разрешения по приостановке ICO Telegram Павла Дурова. В рамках первичного размещения активов, номинированных в криптовалютах, компания Дурова уже собрала $1,7 млрд.
В настоящее время Telegram не может продавать или распространять свои токены на американском рынке.
Согласно информации на официальном сайте комиссии, Telegram Group Inc и ее «дочка» TON Issuer Inc нарушили Закон о ценных бумагах США. Речь идет о нескольких пунктах положения раздела 5.
Напомним, Павел Дуров – российский программист и предприниматель, создатель социальной сети «ВКонтакте».
Ранее в GazetaSPb сообщали, что Дуров отрицательно отозвался оWhatsApp. Он отметил, что у мессенджера имеются проблемы с безопасностью данных пользователей.