В разбившемся Ан-72 в Конго находились двое россиян

В разбившемся Ан-72 в Конго находились двое россиян
Официально опубликованы имена погибших. Фото: Pixabay

В Посольстве Демократической Республики Конго (ДРК) утверждают, что на борту разбившегося военного самолета находились только два граждан России.

Пресс-аташе посольства Российской Федерации в ДРК Наталья Кононова рассказала, что на борту военного судна были только двое россиян, а их имена уже официально названы.

Так, в Ан-72 находились 61-летний Владимир Садовничий и 64-летний Виталий Шумков. Кононова подчеркнула, что других россиян в самолете не находилось.

Также она отметила, что на территории республики не было даже каких-либо сплетен и слухов по этому поводу.

Напомним, что потерпевший крушение военный АН-72 пятничным утром покинул город Гома в восточной части ДРК, следовал в Киншасу. Но на 59 минуте полета связь с экипажем была прервана.

Ранее GazetaSPB сообщила о крушении Ан-72 с россиянами на борту.

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