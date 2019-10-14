Разбился военный самолет королевских ВВС Канады

В ходе происшествия никто не пострадал. Фото: Twitter

В ходе происшествия никто не пострадал. Фото: Twitter

Пилот успел катапультироваться с борта самолета.

Стало известно, что вчера днем, 13 октября, учебно-тренировочный самолет канадских ВВС CT-144 Tutor разбился на территории Соединенных Штатов Америки около города Брукс в штате Джорджия, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.

Авария произошла примерно в 13:30. Пилот успел благополучно катапультироваться с борта военного судна. Как отметили в ВВС Кандаы, крушение произошло немногим ранее начала выступления пилотажной группы «Снегири» в Атланте.

Самолет CT-144 Tutor упал на безлюдную территорию, никто не пострадал.

Ранее GazetaSPB сообщила, что на борту разбившегося Ан-72 находились двое россиян.