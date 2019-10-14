Паспорт при покупке алкоголя перестанет быть нужен

Министерство промышленности и торговли Российской федерации и компания «Ростелеком» обсуждают введение системы сканирования лица покупателя при онлайн-продаже спиртного.

Сообщается, что идет обсуждение введения новой технологии и ожидается документальная база будущего проекта.

Так, планируется ввести систему сканирования лица покупателя, если тот приобретает спиртное онлайн. В этом поможет единая биометрическая система (ЕБС), «Ростелеком» является ее оператором, сообщает ТАСС со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

На данный момент онлайн-продажа спиртных напитков запрещена на территории России. Но Министерство финансов уже готовит законопроект, который легализует этот тип торговли. Одной из проблемных тем в ходе обсуждения нового законопроекта стала опасность покупки алкоголя через Интернет несовершеннолетними.

Тогда авторы проекта пришли к идее ввести систему сканирования лица покупателя, при помощи едино биометрической системы.

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