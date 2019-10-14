Россия завершает переход на цифровое телевидение

С сегодняшнего дня сигнал цифрового вещания станет доступен еще в 21 регионе России.

Сегодня, 14 октября 2019 года, начинается последний этап процесса перехода России на цифровое телевидение. Сегодня отключат последние 3 тысячи из 13 тысяч передатчиков, которые работали до этого момента в эфире телеканалов России, сообщает ТАСС.

Напомним, что процесс перехода к цифровому телевидению был запущен еще в феврале 2019 года. На данным момент уже 64 совершили переход.

Окончание планового перехода от аналогового вещания к цифровому планировалось ее на июнь этого года, однако помешали этому сезон отпусков и поездок на дачи. Поэтому финальный переход 100 миллионов россиян на цифровое вещание не состоялся у 38 миллионов.

Ранее GazetaSPB рассказала, что российские законодатели обсуждают проект введения системы сканирования лиц при продаже-покупке алкоголя онлайн.