В США поймали рыбу, способную выжить без воды

Данный вид опасен для человека.

В Соединенных Штатах Америки обнаружены размножающиеся рыбы-змееголовы, которые могут выжить без вода и дышать обычным воздухом, сообщает Piter TV.

Руководство страны официально призывает каждого, кто встретит особь данного вида, вида Channa Argus, сразу же убивать ее. Рыбы-змееголовы чрезвычайно опасны для местных жителей.

Этот вид впервые был обнаружен в пресных водоемах США в 2002 году. Правительство страны пыталось избавиться от опасного хищника, однако каждый раз рыбам удавалось выжить и продолжить размножаться. Так, на данный момент насчитывают около 14 особей в штате Мэриленд, где они и были впервые обнаружены.

В прошлые разы для того чтобы избавиться от змееголовых рыб власти отравляли воду в местах их обитания. Тоже само планируется сделать и сейчас.

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