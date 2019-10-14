Повторный прокат первой «Матрицы» начинается в России

Жители 105 городов России смогут снова насладиться в кинотеатрах первой часть знаменитого научно-фантастического фильма «Матрица».
«Матрица» снова пройдет в разных городах страны. Посмотреть кино-легенду можно будет в двух видах: с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами или же с дубляжом 1999 года.
Фильм выйдет в самом лучшем из доступных сегодня форматов качества — 4К и будет показан в каждой крупной киносети России.
Напомним, что фильм «Матрица», это американский научно-фантастический боевик, который впервые вышел на экраны 31 марта 1999 и перевернул киноиндустрию. Впоследствии по мотивам «Матрицы» были отсняты еще два фильмы, созданы различные комиксы, компьютерные игры, аниме и многое другое.
Сюжет и герои этой культовой картины плотно вросли в культурный код современных людей. В ближайшее время россияне снова смогут насладиться первой частью любимой трилогии на большом экране кинотеатра.
В августе этого года киностудия Warner Bros. объявила съемки четвертого части знаменитой «Матрицы».
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