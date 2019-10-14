На Некрасова нетрезвый петербуржец попрыгал на капоте «Ауди» и ударил пассажирку по голове

В Центральном районе Петербурга задержан нетрезвый мужчина, который прыгал на капоте иномарки, а также нанес телесные повреждения молодой пассажирке авто.

Как сообщили GazetaSPb в пресс-службе УВО, инцидент произошел ночью 14 октября возле дома 40 по улице Некрасова. Пара на автомобиле Audi А6 припарковалась возле магазина. Мужчина зашел в помещение, а девушка осталась в авто. В этот момент на капот машины залез нетрезвый мужчина и начал прыгать, тем самым повредив лобовое стекло. Девушка попыталась его остановить, на что хулиган среагировал ударив ее по голове.

Пассажирке повезло, что в этот момент мимо проезжал патруль Росгвардии. Правоохранители пресекли противоправные действия и задержали хулигана.

Девушке оказали медпомощь в травмпункте. Задержанного передали полиции.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пьяный петербуржец свалился с мусорного контейнера и разбил голову.