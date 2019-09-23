Нетрезвый петербуржец свалился с мусорного контейнера и разбил голову

Нетрезвый петербуржец свалился с мусорного контейнера и разбил голову
Мужчину поместили в реанимацию. Фото: pixabay

Подвипивший петербуржец был госпитализирован после неудачного падения с мусорного контейнера. Мужчина свалился, когда его неожиданно позвал знакомый.

Инцидент произошел в субботу , 21 сентября, на Большой Пороховской улице. Мусорщика доставили в Александровскую больницу. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга со сдавленной гематомой лобной области, а также ушиб затылочной области. Пациента поместили в реанимацию.

Как сообщили GazetaSPb правоохранительные органы, мужчине 40 лет, он проживает на проспекте Энергетиков. Также выяснилось, что гражданин злоупотребляет алкоголем.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в деревне Селище местная жительница обнаружила труп. Тело всплыло в одном из озер.

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Нетрезвый петербуржец свалился с мусорного контейнера и разбил голову
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