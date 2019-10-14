Икону Тихвинской Божией Матери перенесли в Покровский храм

В понедельник, 14 октября, в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы в Тихвине прошла церемония перенесения Тихвинской Божией Матери из Успенского собора в Покровский храм.

Икона будет находится в Покровском храме на протяжении всей зимы, сообщает lentv24.ru. Дело в том, что в зимнее время Успенский собор не отапливается, поэтому святыню решили перенести. Кроме того, это давно устоявшаяся традиция, которая ведет отчет с 1918 года.

«Прежде всего, это традиция. Древняя, которой много сотен лет, и, конечно, это забота о людях. Потому что когда икона была в Успенском соборе, храм еще не был приспособлен для зимы, не отреставрирован, скажем так — вода застывала. И даже нам на Рождество было проблематично служить, одевались во все, что только можно», — рассказал пресс-секретарь Тихвинской епархии Венедикт Шустов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в помощь ополченцам в Донецк прибыла Тихвинская икона Божией матери.